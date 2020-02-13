“الشيوخ الإيطالي” يرفع الحصانة عن سالفيني

صوّت مجلس الشيوخ الإيطالي على السماح للمدعين العامين بمحاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني بتهمة احتجاز المهاجرين في البحر.

وصوت المجلس بأغلبية 152 صوتا مقابل 76 صوتا لصالح رفع الحصانة عن سالفيني بعد اتهامه بالاحتجاز غير القانوني لـ 116 مهاجراً على متن السفينة غريغورتي لمدة أسبوع في أغسطس العام الماضي.

ودافع سالفيني المعروف بسياساته المعادية للهجرة في كلمته خلال الجلسة على قراره، مشيراً إلى أن سياسته أنقذت عشرات الآلاف من الأرواح.

ويواجه وزير الداخلية الإيطالي السابق عقوبة في حال نجح المدعي العام في روما بمحاكمته قد تصل إلى 15 عاماً في السجن.

واتخذ سالفيني، فترة توليه منصب وزير الداخلية، موقفاً حادا من قضية الهجرة، حيث اعتمد سياسة الموانئ المغلقة بوجه سفن الإنقاذ الإنسانية.

وكان قد أغلق موانئ بلاده في وجه تدفقات المهاجرين، وقال إنها ستظل مغلقة أمامهم بسبب الوضع في ليبيا .

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