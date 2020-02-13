أول تعليق للبعثة الأممية على قرار مجلس الأمن رقم 2510 حول ليبيا

علقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على قرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

ورحبت البعثة الأممية في بيان رسمي لها، باعتماد مجلس الأمن للقرار 2510 (2020) الذي يصادق على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا والذي عقد في برلين؛ ويؤكد الحاجة إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار؛ ويطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح؛ ويعرب عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والحوار الليبي-الليبي الجاري بتيسير من البعثة.

وأعتبرت البعثة الأممية أن صدور القرار 2510 رسالة قوية إلى الشعب الليبي بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وتبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالأغلبية على اعتماد القرار رقم “2510” المقدم من بريطانيا بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.

وصوت المجلس خلال جلسته التي عقدها مساء الأربعاء، بموافقة 14 عضوًا بمجلس الأمن المكون من 15 عضوًا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت على هذا القرار.

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