عن قرار مجلس الأمن.. سيالة: المهم هو التنفيذ والتطبيق

أعرب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال سيالة في تصريحات مقتضبة نشرها المكتب الإعلامي للوزارة، ” كنا نأمل أن يكون القرار بالإجماع”، وتابع، “المهم في قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار جنوب العاصمة طرابلس هو تنفيذ وتطبيق هذا القرار”.

يشار إلى أن مجلس الأمن، أقر مساء الأربعاء، مشروع القرار البريطاني بشأن الأزمة الليبية، حيث يدعو القرار إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وصوتت 14 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.