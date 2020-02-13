“هيومان رايتس”: ذخائر عنقودية محظورة رُصِدت بطرابلس

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إنها عثرت على بقايا ذخائر عنقودية أثناء زيارتها لموقع سكني ضمن نطاق الاشتباكات في طرابلس، مطلع شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أنها “وجدت بقايا قنبلتين عنقوديتين من طراز “آر بي كيه-250 بي تي إيه بي 2,5 إم” (RBK-250 PTAB 2.5M)، إضافة إلى عثورها على أدلة تُشير لاستخدام قنابل شديدة الانفجار ملقاة جوا خلال الهجوم” مُبينة أن المنطقة لم تكن ملوّثة بذخائر عنقودية قبل الهجوم.

ونقلت هيومان رايتس ووتش عن مدير برنامج الأسلحة في المنظمة ورئيس تحالف الذخائر العنقودية، ستيفن غوس، قوله إن: “استخدام الذخائر العنقودية يُظهِر استخفافا متهورا بسلامة المدنيين. ينبغي عدم استخدام الذخائر العنقودية تحت أي ظرف بسبب الأضرار التي لا يُمكن التنبؤ بها وغير المقبولة التي تُلحقها بالمدنيين”.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الذخائر العنقودية قد حُظِرت بسبب “تأثيرها العشوائي واسع النطاق وخطرها طويل الأمد على المدنيين”.

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