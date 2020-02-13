مؤسسة النفط: تراجع الإنتاج إلى 191,475 ب/ي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، ترحيبها باعتماد مجلس الأمن للأمم المتحدة للقرار 2509 الذي يجيز اتخاذ تدابير ضد التصدير غير المشروع للنفط الخام وغيره من المنتجات البترولية من ليبيا، مع استمرار السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المخصصة لها في أعالي البحار.

وحذرت المؤسسة، في بيان أصدرته، مما أسمتها بـ “حملات التضليل” فيما يتعلق بالوضع الحالي للوقود، معربة عن ادانتها محاولات “الحكومة المؤقتة” للسيطرة على الإدارة العامة للتفتيش والقياس التابعة للمؤسسة.

وأكدت المؤسسة، في بيانها، تراجع إنتاج النفط إلى 191,475 برميل في اليوم بحلول يوم الأربعاء 12 فبراير 2020 نتيجة للاقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب، وبهذا تجاوزت الخسائر مبلغ مليار دولار أمريكي لتصل إلى 1,380,468,480 دولار أمريكي، مجددة دعواتها إلى انهاء الاقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها.

وفيما يتعلق بمحطات توليد الطاقة، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط، عن قلقها البالغ إزاء إمداد المحطات في المنطقة الشرقية (شمال بنغازي والزويتينة) بعد امتلاء خزانات النفط الخام في ميناء الزويتينة، مما أدى إلى إغلاق حقل الفارغ وفقدان إنتاج 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا نتيجة لذلك.