روسيا توضح سبب امتناعها عن التصويت على قرار 2510 الخاص بليبيا

كشف مندوب دولة روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا، عن سبب امتناع بلاده التصويت على قرار 2510 الذي يصادق على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا والذي عقد في برلين.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا، إن روسيا تشكك بجدية في أن يدفع ذلك الليبيين نحو التوصل إلى اتفاق بشكل أسرع.

وأضاف فاسيلي “نود فعلا أن تنفذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ونود أن يكون القرار قابلا للتطبيق، ولكن لا نعتقد بإمكانية ذلك بناء على النص ولهذا السبب لم نستطع التصويت لصالحه.”

وتبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالأغلبية على اعتماد القرار رقم “2510” المقدم من بريطانيا، وصوت المجلس خلال جلسته التي عقدها مساء الأربعاء، بموافقة 14 عضوًا بمجلس الأمن المكون من 15 عضوًا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت على هذا القرار.

ويصادق القرار على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا والذي عقد في برلين؛ ويؤكد الحاجة إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار؛ ويطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح؛ ويعرب عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والحوار الليبي-الليبي الجاري بتيسير من البعثة.

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