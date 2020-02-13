منظمة حقوقية تستنكر تفاقم أزمة المفقودين في ليبيا

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عن عميق قلقها نحو زيادة أزمات المفقودين بمدن “طرابلس _ القربوللي _ ترهونة _ سرت”.

كما أعربت المنظمة، في بيان أصدرته وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، عن قلقها تجاه استمرار قضايا المفقودين دون إجلاء مصيرهم، على نحو يثير الشبهات بشأن أسباب اختفائهم، ومدى علاقتها بالتعذيب في الاحتجاز وسقوط وفيات وإخفائها، مؤكدة أن مكاتب المنظمة وثقت عديد الحالات التي تم اعتقالها لمدة أشهر، ولم يتم عرضها على النيابة العامة، والذين تتحفظ المنظمة على أسمائهم حفاظاً على سلامتهم وذويهم.

وطالبت المنظمة، مجلس النواب باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالجهة التي يجب أن تشرف على عمل الأجهزة العسكرية والأمنية، وحكومة الوفاق بالعمل معا لمعالجة ملفات الموقوفين والمفقودين والنازحين ووضعها على أولوية جدول أعمالهما، لا سيما وأن هذه القضايا بطبيعتها تشكل تحدياً رئيسياً لنجاح مسار المصالحة الوطنية وإتمام جهود الانتقال في ليبيا.

ودعت المنظمة، حكومة الوفاق الكشف عن مصير المفقودين، مجددة دعوتها للسلطات المعنية لحلحلة هذا الملف ووضعه ضمن أولويات المرحلة.