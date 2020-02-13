الحكومة الليبية تقر إنشاء مجمع المحاكم والنيابات بمدينة البيضاء

العنوان_بنغازي

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء تعليماته بضرورة إنشاء مجمع المحاكم والنيابات بمدينة البيضاء وذلك خلال اجتماع عقده مع وكيل عام وزارة العدل المستشار خالد نجم ووكيل الوزارة لشؤون الديوان المستشار عيسى الصغير.

الثني أطلع بحسب المكتب الإعلامي على سير عمل الوزارة والجهات التي تتبعها وتشرف عليها وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه مشاريع البنية التحتية للقطاع.

وأكد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة الاهتمام بالقضاء وتسهيل كل ما من شأنه تفعيل دوره وتعزيز مكانته.