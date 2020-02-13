مصدر عسكري: قوات مصراتة تسعى لشن هجوم على سرت والحقول النفطية

كشف مسؤول عسكري بالجيش الوطني الليبي النقاب عن أن قوات مصراتة الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، تستغل الهدنة لشن هجوم وشيك على مدينة سرت.

وأفاد المسؤول العسكري وفقاً لتصريحات نشرتها “جريدة الشرق الأوسط اللندنية” أن قوات مصراتة تخطط ايضاً للهجوم على الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة قوات “الجيش الوطني”، بعد أن استبدلت قواتها في طرابلس بواسطة (المرتزقة السوريين)، حسب وصفه.

ولفت المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، إلى أن القيادة العامة للجيش تدعم القوات المتواجدة هناك باستمرار، وتتابع الموقف أولاً بأول.

وأضاف المسؤول، أن قوات الجيش حققت تقدما في الطريق المؤدي إلى شرق مدينة مصراتة، لكنه امتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وسيطر الجيش الوطني الليبي، على مدينة سرت في عملية خاطفة استمرت لـ3 ساعات، مطلع شهر يناير الماضي 2020، بعد انسحاب القوات الموالية لحكومة الوفاق.

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