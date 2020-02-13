العليا للانتخابات تبحث مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية

عقدت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، اجتماعا مع وزارة التعليم لبحث سبل تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

وتضمن الاجتماع، الذي عقد بمقر مصلحة المرافق التعليمية بطرابلس، وبحضور مدير عام مصلحة المرافق التعليمية عن وزارة التعليم علي القويرح، ورئيس وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية ماجدة الكاتب، وعبد الرؤوف شنب، الوقوف على نتائج العمل المشترك مع إدارة المشروعات بوزارة التعليم ومستوى تحقيق نتائجه تماشياً مع خطة المفوضية لعام 2020 م للرفع من عدد مراكز الاقتراع المهيأة للناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته، أكد القويرح، حرص وزارة التعليم على تنفيذ المقترحات التي تقدمها المفوضية لتطوير وصيانة بعض المرافق التعليمية وفق المعايير الدولية للتصميم الشامل وإخضاعها لمواصفات الوصول الميسر معتبرا ذلك “مشروعاً وطنياً”.