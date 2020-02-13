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البعثة ترحب باعتماد مجلس الأمن لمخرجات مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا باعتماد مجلس الأمن للقرار 2510 (2020) الذي يصادق على نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، ويؤكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويطالب الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح.

كما يعرب قرار مجلس الأمن عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والحوار الليبي-الليبي الجاري برعاية البعثة الأممية.

وأشارت البعثة الأممية في بيان لها إلى أن “صدور القرار 2510 يُعتبر رسالة قوية إلى الشعب الليبي بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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