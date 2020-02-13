موسكو تؤكد مشاركتها ضمن لجنة متابعة مؤتمر برلين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن مشاركة موسكو في أعمال لجنة متابعة مؤتمر برلين حول ليبيا لا تزال قيد التشاور.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، إلى أن بلادها على علم بالمقترح الألماني ومايزال قيد الدراسة.

وتأتي تصريحات زاخاروفا في الوقت الذي امتنعت موسكو عن التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن يدعم وقف إطلاق النار.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينسيا، إن موسكو امتنعت عن التصويت بسبب شكوكها في تنفيذ القرار في ظل عدم اتفاق الأطراف المحلية على شروط وقف إطلاق النار.

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