مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يعلق على قرار مجلس الأمن “2510” الخاص بليبيا – فيديو

علق مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر محمد السني، على تبنّي مجلس الأمن لقرار بريطانيا الخاص بليبيا والذي يحمل الرقم 2510 والذي صادق على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا وعقد في برلين.

وقال الطاهر السني: “رغم أنه تأخر كثيرا نظرا للأحداث التي تشهدها بلادي والتي تجاوزت عشرة أشهر حتى الآن، نرحب بتأكيد مجلسكم على أن الحل السياسي للأزمة الليبية هو الحل الوحيد الذي لا مناص منه.”

وتعقيبا على تحفظ بعض الدول على بعض الفقرات الواردة في القرار، أعرب السفير طاهر السني عن أمله في العمل مع دول المجلس لتقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات.

واعتبر السفير الليبي تبني القرار بمثابة “فشل المغامرة العسكرية التي أقدم عليها المعتدي وداعميه والمراهنين عليه وفشل مشروع اغتصاب السلطة بالقوة والانقلاب على الشرعية.” وأعرب عن أمله في اقتناع الدول “الداعمة للعدوان” بأن عهد فرض الحلول بالقوة قد ولّى، حسب قوله.

وقال السني إن التفاؤل حذر بسبب استمرار الانتهاكات للهدنة على حدّ تعبيره. وتساءل عن وجود ضمانات نجاح لمخرجات برلين والمسار السياسي المزمع عقده في جنيف. وأعرب عن تشكيكه في نجاح الحوار العسكري المعروف بـ 5+5 بسبب عدم انبثاق نتائج ملموسة عنه حتى الآن، على حدّ تعبيره.

ودعا السفير الليبي إلى وقف تدفق المرتزقة مستشهدا بتقرير الخبراء المعني بالسودان S/2020/36 الذي أكد وجود خمس مجموعات مسلحة دارفورية انضمت لقوات حفتر على حد قوله.

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