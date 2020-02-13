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مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يعلق على قرار مجلس الأمن “2510” الخاص بليبيا – فيديو

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

علق مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر محمد السني، على تبنّي مجلس الأمن لقرار بريطانيا الخاص بليبيا والذي يحمل الرقم 2510 والذي صادق على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا وعقد في برلين.

وقال الطاهر السني: “رغم أنه تأخر كثيرا نظرا للأحداث التي تشهدها بلادي والتي تجاوزت عشرة أشهر حتى الآن، نرحب بتأكيد مجلسكم على أن الحل السياسي للأزمة الليبية هو الحل الوحيد الذي لا مناص منه.”

وتعقيبا على تحفظ بعض الدول على بعض الفقرات الواردة في القرار، أعرب السفير طاهر السني عن أمله في العمل مع دول المجلس لتقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات.

واعتبر السفير الليبي تبني القرار بمثابة “فشل المغامرة العسكرية التي أقدم عليها المعتدي وداعميه والمراهنين عليه وفشل مشروع اغتصاب السلطة بالقوة والانقلاب على الشرعية.” وأعرب عن أمله في اقتناع الدول “الداعمة للعدوان” بأن عهد فرض الحلول بالقوة قد ولّى، حسب قوله.

وقال السني إن التفاؤل حذر بسبب استمرار الانتهاكات للهدنة على حدّ تعبيره. وتساءل عن وجود ضمانات نجاح لمخرجات برلين والمسار السياسي المزمع عقده في جنيف. وأعرب عن تشكيكه في نجاح الحوار العسكري المعروف بـ 5+5 بسبب عدم انبثاق نتائج ملموسة عنه حتى الآن، على حدّ تعبيره.

ودعا السفير الليبي إلى وقف تدفق المرتزقة مستشهدا بتقرير الخبراء المعني بالسودان S/2020/36 الذي أكد وجود خمس مجموعات مسلحة دارفورية انضمت لقوات حفتر على حد قوله.

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  • مندوب خوان ليبيا مرفوض هو وحكومته من نواب الشعب وهو متافق وكذاب يدعم جلب مرتزقة من سوريا تحصل على الفى دولار وكمان ينيكوا نسوان عبيد السلطان فماذا بقى لهم من شرف انها قرف لهذا الديوث فالجيش الوطنى نجح بدخوله طرابلس من اجهاض مسرحية غدامس التى اعدها سلامة لشرعنة المليشيات الارهابية التى كانت تسيطر وقتها على غاليية البلاد اما الان فالجيش الوطنى يسيطر بنيرانه على كل انحاء البلاد واغلق ابار النفط فى كل مكان لمنع تمويل المليشيات الارهابية والجيش الذى يستقوى بشعبه بعد الله لا يمكن ان يفشل بينما من جلب المرتزقة والارهابيين للبلاد نتيجة عزلتهم الشعبية هم الفاشلون ومكانهم السجون

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  • من الفاشل يافاشل يامندوب السلطان المعتوه فى ليييا اخوانى حقير لا وطن له بينما راينا من قبلك الدباشى مندوب ليبيا يرفض دمار ليبيا ويدعم الشعب الليبى وقتها اما انت فامعة حقير تردد مثل البغبغان كلام نفته البعثة الاممية فى بيان رسمى ما تردد عن وجود مرتزقة من السودان بينما يرى الجميع موثقا تدفق مرتزقة ارهابيين من سوريا لحماية الفاسدين ايها الكذاب الاشر فلا يعادى جيش وطنه الا مجرم او خائن او ميبون وزامل او ارهابى او واحد من عبيد السلطان او واحد مثلك سقط سهوا من احد ساقطات خيام النكاح !!

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