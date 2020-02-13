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البعثة الأممية ترحب باعتماد مجلس الأمن لمخرجات مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا باعتماد مجلس الأمن للقرار 2510 (2020) الذي يصادق على نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، ويؤكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويطالب الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح.

كما يعرب قرار مجلس الأمن عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والحوار الليبي-الليبي الجاري برعاية البعثة الأممية.

وأشارت البعثة الأممية في بيان لها إلى أن “صدور القرار 2510 يُعتبر رسالة قوية إلى الشعب الليبي بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • اذهب يا ملعون يا مجرم يا مرتشي يا حفير. لماذا لم تنقل الصوره كما هي لمجلس الامن و تكشف عن اعداد المرتزقه الذين ارسلهم اردوغان لليبيا من إرهابيي ألب و من الضباط و الاسلحه التركيه. لا اعتقد انكم تستطيعوا ان تفرضوا علينا احتلال. سنقاوم و نجاهد بتذن الله الي ان تتحرر ليبيا. ارحل يا شاهد الزور يا كلب

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