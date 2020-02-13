البعثة الأممية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن المصادقة على نتائج مؤتمر برلين

ليبيا – رحبت بعثة الأمم المتحدة باعتماد مجلس الأمن للقرار الذي يصادق على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا والذي عقد في برلين.

البعثة الأممية وفي بياناً لها اليوم الخميس قالت:”ترحب البعثة باعتماد مجلس الأمن للقرار 2510 (2020) الذي يصادق على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا والذي عقد في برلين ويؤكد الحاجة إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار ويطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح ويعرب عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة والحوار الليبي-الليبي الجاري بتيسير من البعثة”.

وأضافت البعثة:” ويعد صدور القرار 2510 رسالة قوية إلى الشعب الليبي بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً”.

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