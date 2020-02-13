مجلس الأمن يتبنى “وقف إطلاق النار في ليبيا”.. ومخرجات برلين

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارا يدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا، ويوافق على دعم مخرجات مؤتمر برلين.

وتمت الموافقة على مشروع القرار، الذي صاغته بريطانيا، بأغلبية 14 صوتًا من أصل 15، حيث امتنعت روسيا عن التصويت لصالح المشروع.

وجددت ‏مندوبة أميركا في مجلس الأمن، في كلمة عقب تبني القرار، الدعوة إلى انسحاب كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وقالت “أصبنا بخيبة الأمل لعدم تبني القرار حول ليبيا بالإجماع”

وفيما اعتبر المندوب الألماني، اعتماد مخرجات مؤتمر برلين إشارة مهمة للسلام في ليبيا وتعيد التأكيد على الالتزامات الملموسة لجميع المشاركين في المؤتمر، أكد المندوب الروسي أن الليبيين فقط هم من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم.

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