اخبار ليبيا الان

البرغثي: في حال تحصلت المليشيات على ضمانات بعدم الملاحقة فسترضى بتسليم أسلحتها

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وزير دفاع الأسبق محمد البرغثي إن طرفي المحادثات في لجنة “5+5” يسعيان فعلاً للتوصل إلى اتفاق سيكون في صالح الجيش ويقبله السياسيون في الغرب خاصة جماعة “مصراتة”.

البرغثي إعتبر في تصريح لموقع “عربي 21” القطري أنه في حال تحصلت المليشيات على ضمانات بعدم الملاحقة فسترضى بتسليم أسلحتها وعدم التصدي للجيش في دخول طرابلس.

وحول تأثير التصريحات على الجولة الثانية من المفاوضات أشار البرغثي إلى أنه من المؤكد أن تجرى الجولة الثانية وستطالب باستمرارية الهدنة والتوصل إلى اتفاق بشأن حل المليشيات وتسليم أسلحتها وضمان عدم ملاحقة زعمائها ودمج منتسبيها في مرافق الدولة كما نصت عليه قرارات سابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ههههههههههه مليشيات حفتر الارهابية المكونة من المطلوبين دوليا وعلى راسهم المجرم محمود الورفلي و عصابات الكاني بترهونة ستسحق قريبا حينها سيخرج علينا الحجالة المسماري بحجة الدفاع على اقليم برقة كما فعل عام 2017

    رد