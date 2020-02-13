اللواء المبروك الغزوي: الجيش بأي قرار لاينص على محاربة الإرهاب

العنوان_ليبيا

قال آمر غرفة عمليات الجيش الليبي، اللواء المبروك الغزوي، إن “الجيش” غير ملزم بأي اتفاق سياسي لا يحمل بنوده محاربة الإرهاب وتفكيك الميليشيات الإجرامية ونزع سلاحها.

وتابع الغزوي في تصريحات صحفية، أن “الجيش” الليبي لن يترك السلاح حتى تتحق السيادة الكاملة غير المنقوصة في كافة أراضي البلاد، موضحًا أنه حسم أمره بحماية الشعب الليبي وكافة مقدراته المادية والمعنوية.

وأضاف “الجيش الليبي مفوض من الشعب لمواجهة الإرهاب وداعميه ولن يتوقف عن مواجهته حتى دحره والقضاء عليه نهائيًا، والشعب وحده لديه الحرية التامة في اختيار ما يراه مناسبًا للصالح العام”.