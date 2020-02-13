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اللواء المبروك الغزوي: الجيش بأي قرار لاينص على محاربة الإرهاب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا

قال آمر غرفة عمليات الجيش الليبي، اللواء المبروك الغزوي، إن “الجيش” غير ملزم بأي اتفاق سياسي لا يحمل بنوده محاربة الإرهاب وتفكيك الميليشيات الإجرامية ونزع سلاحها.

وتابع الغزوي في تصريحات صحفية، أن “الجيش” الليبي لن يترك السلاح حتى تتحق السيادة الكاملة غير المنقوصة في كافة أراضي البلاد، موضحًا أنه حسم أمره بحماية الشعب الليبي وكافة مقدراته المادية والمعنوية.

وأضاف “الجيش الليبي مفوض من الشعب لمواجهة الإرهاب وداعميه ولن يتوقف عن مواجهته حتى دحره والقضاء عليه نهائيًا، والشعب وحده لديه الحرية التامة في اختيار ما يراه مناسبًا للصالح العام”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • وقف اطلاق النار لا يشمل محاربة الارهاب طبقا لقرارت سابقة للامم المتحدة بالاجماع وبالتالى فان ضرب مواقع الدواعش والقاعدة والمرتزقة السوريين مستمر وواجب وطنى ودولى

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  • في صفوف مليشيات حفتر المطلوبين دوليا كالورفلي وعصابات الكاني الارهابية ههههههههههههههههههه

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