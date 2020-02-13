القيادة العامة: لا ضمانات سلامة لهبوط الطائرات في المطارات خارج سيطرة القوات المسلحة

استهجنت القيادة العامة للقوات المسلحة بيان البعثة الأممية حول عدم منح الإذن لطائراتها بالهبوط في المطارات الليبية، موضحة أن القيادة مستعدة لاستقبال طائرات الأمم المتحدة في كل المطارات التي تؤمنها في أرجاء البلاد.

وأكدت القيادة في بيان لها أمس أن ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة لا يعبر عن حقيقة الأمور، ولا ينقل الصورة الحقيقية للرأي العام المحلي والدولي وصانعي قرار الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تعطي ضمانات لهبوط الطائرات في مطارات معيتيقة ومصراتة التي ليست تحت تأمين القيادة العامة.

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