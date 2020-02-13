إيطاليا. أورفيني: أشعر بالخجل من نص تعديلات مذكرة الهجرة مع ليبيا 

قال ماتيو أورفيني، البرلماني الإيطالي عن الحزب الديمقراطي: “قرأت طلب إدخال تعديلات على المذكرة التي اقترحتها إيطاليا على ليبيا. لا شيء. لن يتغير شيء، أو لا شيء تقريبًا”.

وأضاف أورفيني، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “علاوة على ذلك، نستمر في تسليح وإضفاء الشرعية على أولئك الذين ينتهكون بشكل منهجي حقوق الإنسان”، وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع أورفيني: “استسلامنا الطوعي. لدرجة أن هذه المعسكرات مرة أخرى تسمى مراكز الاستقبال.. مراكز الاستقبال، ولكن كيف يمكنك فعل ذلك. لا أعرف ما إذا كان من صاغ هذا النص فخورًا به. أشعر بالخجل الشديد من ذلك”.

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