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إيطاليا: سنكون حاسمين في أي قرار أوروبي يخص ليبيا

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن خطر الإرهاب في ليبيا لا يمكن التقليل من شأنه، مشيراً إلى أن بلاده “ستكون حاسمة في كل قرار أوروبي يخص ليبيا”.

وجاءت تصريحات دي مايو التي نقلتها وكالة آكي الإيطالية عقب زيارته إلى طرابلس الأربعاء والتي التقى فيها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وأضاف دي مايو أن هناك دولا تتجاهل السلام وتستمر في تسليح أطراف النزاع وهو أمر لا يمكن القبول به، موضحاً أن إيطاليا ستواصل العمل على فرض احترام الحظر المفروض على توريد الأسلحة، وإيصال أطراف النزاع إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن المجتمع الدولي يدرك خطأ تدخله في ليبيا عام 2011 والذي لاتزال البلاد تدفع عواقبه حتى الآن.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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