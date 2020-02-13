تكثيف التعاون المصري الأمريكي حول الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ومستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، على ضرورة تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة الأميركية حول الأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري مع المسؤول الأميركي في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية حاليا إلى واشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة.

وأكد الجانبان على ضرورة مكافحة الإرهاب والتصدي لانتقال المقاتلين الإرهابيين إلى ليبيا ومنها إلى دول الساحل والصحراء.

كما دعا الطرفان إلى تكثيف التنسيق والتعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية والقضاء التام على ظاهرة الإرهاب.

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