مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا وفقا لترتيبات لجنة 5+5

رحب مجلس الأمن الدولي بغالبية أصواته أمس بمؤتمر برلين، داعيا الأطراف والمؤسسات الليبية إلى التعاون مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء لدعمها.

ورحب القرار بعقد اجتماعات لجنة خمسة زائد خمسة، داعيا إلى مواصلة اجتماعاتها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يشمل اختصاصات الرصد والتحقق والفصل بين القوات وبناء تدابير الثقة، ومطالبا بوقف إطلاق النار وفقا للشروط التي تتفق عليها اللجنة العسكرية المشتركة.

وأشار القرار إلى التزامات برلين بوقف تصدير الأسلحة إلى ليبيا، مطالبا في السياق جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع الليبي حسب وصفه، أو اتخاذ إجراءات من شأنها أن تفاقم النزاع.

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