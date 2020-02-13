قتلى وجرحى عقب سقوط قذائف على العاصمة طرابلس

تشهد العاصمة طرابلس، منذ ظهر اليوم الأحد، حالة من التوتر الأمني عقب سقوط قذائف عشوائية على عدة مناطق بها، مع اندلاع اشتباكات عنيفة بمحيط مسجد ابوشعالة بمشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس.

وفي السياق، أعلن مطار معيتيقة الدولي، تعليق الرحلات إثر تعرض المطار للقصف مما أصاب المسافرين وموظفي الشركات بحالة من الهلع.

هذا وأفادت مصادر مطلعة، عن تعرض جامعة طرابلس لقصف أخر، حيث جاري الآن عمليات إجلاء الطلبة والموظفين من الجامعة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، وفاة امرأة وإصابة 3 اخرين في حي الهضبة البطاطا بطرابلس جراء سقوط قذائف على الحي.