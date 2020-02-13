البعثة الأممية في ليبيا ترحب اعتماد مجلس الأمن قرار وقف النار

أخبار ليبيا24

رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا باعتماد مجلس الأمن للقرار 2510 (2020) الذي يصادق على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا والذي عقد في برلين ويؤكد الحاجة إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار.

وأوضحت البعثة في بيان لها عبر موقعها الرسمي أن القرار يطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح؛ ويعرب عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والحوار الليبي-الليبي الجاري بتيسير من البعثة.

وأشارت البعثة إلى أن صدور القرار 2510 يعد رسالة قوية إلى الشعب الليبي بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تبنى بالأغلبية اعتماد القرار رقم “2510” المقدم من بريطانيا بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.

وصوت المجلس خلال جلسته التي عقدها مساء الأربعاء، بموافقة 14 عضوًا بمجلس الأمن المكون من 15 عضوًا، فيما امتنعت روسيا عن التصويت على هذا القرار التذي رحب بمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

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