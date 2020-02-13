الثني يبحث أزمة نقص مياه الشرب في عدد من المدن الليبية

التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، لبحث مشاكل نقص مياه الشرب في عدد من المناطق النائية.

وأعرب الثني، خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي، عن استيائه من التأخر في معالجة المشاكل التي تواجه المواطنين في الحصول على مياه الشرب، مشددا على رئيس المؤسسة بضرورة الإسراع في حل هذه المشاكل خاصة في المناطق النائية والتي تعاني شحا في الحصول على المياه.