«آكي»: دي مايو يصل بنغازي للقاء حفتر

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إلى مدينة بنغازي، اليوم الخميس للقاء القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وتأتي زيارة دي مايو إلى بنغازي بعدما التقى أمس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا في العاصمة طرابلس.

وقال الوزير الإيطالي إن «خطر الإرهاب في ليبيا لا يمكن التقليل من شأنه»، لافتا إلى أن هناك «دولا تتجاهل السلام وتستمر بتسليح أطراف النزاع»، وشددا على أن ذلك «أمر لا يمكننا القبول به»، حسب تصريحات له أمس عقب لقائه السراج وباشاغا.

وأضاف: «نحن نتبع نهجا شموليا، يضم جميع البلديات الليبية ومن خلال الحوار مع جميع الجهات»، موضحا أن الهدف من ذلك «إعادة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لتتمكن شركاتنا من العودة إلى الاستثمار».

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