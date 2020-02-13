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الكرامة: قصف طرابلس محاولة إخوانية لاتهامنا باستهداف المدنيين

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عن سقوط 4 قذائف عشوائية على جامعة طرابلس.

وقال المركز في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أنباء عن 4 قذائف عشوائية تقذفها الميليشيات سقطت بجامعة طرابلس، وحالة من الهلع وسط الطلبة، محاولة اخرى للإخوان الإرهابيين لاتهام القوات المسلحة باستهداف المدنيين”، بحسب تعبيره.

وتابع المركز في تدوينة أخرى، “لازالت الميليشيات والمرتزقة في طرابلس تعبث بممتلكات أهلنا وارواحهم وبعد قذائف الجامعة في طرابلس، قذيفة اخرى تسقط على حي البطاطا بطرابلس وأنباء عن أضرار مادية ووفاة امرأة”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • ليس هذا بجديد على الخوان فلقد رايناهم من قبل يقتلون احد المشاركين معهم فى المظاهرات بالقاهرة بعد سقوط المرشد وهم من قتلوا السادات الذى اخرجهم من السجون فهم اولاد حرام من شر ما خلق

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