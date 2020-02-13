الثني يصدر تعليماته بإنشاء مجمع المحاكم والنيابات بمدينة البيضاء

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني تعليماته بضرورة إنشاء مجمع المحاكم والنيابات بمدينة البيضاء، وذلك خلال اجتماع

عقده أمس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي مع وكيل عام وزارة العدل المستشار خالد نجم، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان المستشار عيسى الصغير.

واطلع رئيس الحكومة على سير عمل الوزارة والجهات التي تتبعها وتشرف عليها، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه مشاريع البنية التحتية للقطاع، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالقضاء وتسهيل كل ما من شأنه تفعيل دوره وتعزيز مكانته.

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