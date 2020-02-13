«بركان الغضب»: وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين جراء سقوط قذائف في أحياء بطرابلس

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الخميس، وفاة سيدة وإصابة أربعة آخرين جراء سقوط قذائف على أحياء بالعاصمة طرابلس.

وتوفيت السيدة وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر سقوط قذيفة عشوائية في حي دمشق، حسب بيان العملية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت العملية إلى إصابة امرأة أخرى في حي أبو سليم بجروح طفيفة بسبب سقوط قذيفة، منوهة بأن قوات القيادة العامة «استهدفت مطار معيتيقة الدولي بقذائف وصواريخ غراد». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة الخبر من مصدر مستقل.

وكان شهود عيان في عدد من أحياء العاصمة طرابلس قد أفادوا بسقوط عدد من القذائف الصاروخية على هذه الأحياء صباح اليوم، مما أدى إلى خسائر مادية، في تصعيد بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الذي تبنى مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، بما فيها وقف إطلاق النار في البلاد.

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