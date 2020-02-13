غرفة عمليات الكرامة : المليشيات استهدفت جامعة طرابلس بأربع قذائف

العنوان_طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عن سقوط 4 قذائف عشوائية على جامعة طرابلس.

وقال المركز في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أنباء عن 4 قذائف عشوائية تقذفها الميليشيات سقطت بجامعة طرابلس، وحالة من الهلع وسط الطلبة، محاولة اخرى للإخوان الإرهابيين لاتهام القوات المسلحة باستهداف المدنيين”، بحسب تعبيره.

وتابع المركز في تدوينة أخرى، “لازالت الميليشيات والمرتزقة في طرابلس تعبث بممتلكات أهلنا وارواحهم وبعد قذائف الجامعة في طرابلس، قذيفة اخرى تسقط على حي البطاطا بطرابلس وأنباء عن أضرار مادية ووفاة امرأة”.