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غرفة عمليات الكرامة : المليشيات استهدفت جامعة طرابلس بأربع قذائف

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عن سقوط 4 قذائف عشوائية على جامعة طرابلس.

وقال المركز في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أنباء عن 4 قذائف عشوائية تقذفها الميليشيات سقطت بجامعة طرابلس، وحالة من الهلع وسط الطلبة، محاولة اخرى للإخوان الإرهابيين لاتهام القوات المسلحة باستهداف المدنيين”، بحسب تعبيره.

وتابع المركز في تدوينة أخرى، “لازالت الميليشيات والمرتزقة في طرابلس تعبث بممتلكات أهلنا وارواحهم وبعد قذائف الجامعة في طرابلس، قذيفة اخرى تسقط على حي البطاطا بطرابلس وأنباء عن أضرار مادية ووفاة امرأة”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • حركات قديمة ومكشوفة للخوان لقتل الابرياء والتجارة بدمائهم لتحقيق مكاسب سياسية ولكنهم يتالوا الغضب من الله عز وجل ويهزموا فى كل مكان فهم شر خلق الله من المفضوب عليهم والضالين ربنا يلعنهم اجمعين امين

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