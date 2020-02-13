الولايات المتحدة تدعو إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلون الأجانب من ليبيا فورا

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن شيريث نورمان، إن قرار مجلس الأمن الدولي يؤيد الخطوات المهمة التي اتخذتها البعثة الأممية باتجاه وقف دائم لإطلاق النار، من خلال المحادثات الجارية للجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، مشيرة إلى ضرورة استمرار هذه المحادثات دون عوائق.

نورمان أكدت في كلمتها أمام مجلس الأمن على الحاجة إلى مساءلة إضافية للدول الأعضاء التي لا تزال تنتهك الحظر المفروض على الأسلحة، على الرغم من الالتزامات الصريحة التي قطعت في برلين، مشيرة إلى وجوب توقف الجهات الفاعلة الخارجية عن تأجيج الصراع، وداعية لوقف التصعيد والانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية، بما في ذلك المرتزقة والمقاتلون الأجانب.

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