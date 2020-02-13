

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

13 February, 2020

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الخميس، نائب الممثل الخاص للأمين العام، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو ومساعدته ريتا سيدارت، حيث تسلم السراج الدعوة لحضور الاجتماع المخصص لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 م.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، تناول الأوضاع الإنسانية المستجدة والناتجة عن تداعيات اشتباكات العاصمة طرابلس وسبل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وعبر السراج عن تقديره للجهود التي يبذلها الحلو في المجال الإنساني وحرصه على التواصل مع البلديات والتنسيق مع الوزارات المختصة، مشيدًا بخطة الاستجابة الإنسانية التي تدخل عامها الثالث، مؤكداً دعم حكومة الوفاق عمليا للخطة بما يسهم في نجاحها، وأشار إلى أن الاشتباكات أربكت مساعي الحكومة للاستجابة السريعة لمتطلبات المتضررين.

وتطرق اللقاء، لاحتياجات النازحين، وسبل تحسين أوضاع مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، وأشاد منسق الشؤون الإنسانية بما يبذله السراج من جهود لرفع المعاناة عن المواطنين وتجاوز ما تمر به البلاد من مصاعب.