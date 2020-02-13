ضبط أشقاء يمتهنون سرقة السيارات في بوابة وادي الزيتون طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن طبرق نقيب صفي الدين خطاب إن أعضاء بوابة وادي الزيتون شرق المدينة ضبطوا تشكيلا عصابيا يمتهن سرقة السيارات.

وأضاف خطاب في تصريح خاص الأربعاء أنه بعد ورود معلومات لرئيس بوابة وادي الزيتون رائد شعبان سعيد مفادها بأن هناك ثلاث أشقاء ليبيين قاموا بسرقة سيارة من منطقة كمبوت ومن المحتمل يتوجهوا بها إلى طبرق.

وتابع مدير المكتب أنه على الفور قام رئيس البوابة بعد أخذ نوع و مواصفات السيارة برفع حالة التأهب القصوى وفعلا تم ضبط المتهمين بعد مطاردهم وإصطدامهم بسيارة نوع تويوتا ووجد بحوزتهم عدد إثنان مسدس نوع (بطشه ).

وذكر خطاب أنه اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية وتم تسليمهم إلى مركز شرطة المدينة للاستدلال معهم وإحالتهم للنيابة العامة للاختصاص.

يشار إلى أن بوابة وادي الزيتون التي تقع شرق طبرق تعتبر أحد التمركزات الأمنية الهامة التابعة لمديرية أمن طبرق وتقوم بضبط عديد القضايا لكونها تقع في مكان لايمكن الإفلات منه وتضم عدد من الأجهزة الأمنية.

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