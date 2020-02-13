الزنتان تحتفي بصدور مؤلفات الراحل محمد أبوالقاسم الحاج

احتفى عدد من الأدباء والكتاب والمهتمين بمدينة الزنتان بصدور مجموعة من الكتب التي ألفها الأديب الراحل محمد أبوالقاسم الحاج.

وأقام الكتاب أمسية ثقافية داخل مقر الأدباء بالزنتان احتفالات بصدور مجموعة كتب أبوالقاسم الحاج حيث شملت الاحتفالية عددا من الكلمات التي استحضرت بالقراءة والنقد بعضا من نتاج الحاج الذي فارق الحياة مطلع عام 2016 وترك مؤلفاته بخط اليد ليتم طباعتها وخروجها إلى العلن فيما بعد.

ومن أبرز هذه المؤلفات، الألفية الميسرة، وهوامش على سجل التاريخ وجراحات نازفات، وغيرها من الكتب والمخطوطات التي رأت النور لتؤكد على مدى الإبداع الذي قدمه الشاعر والأديب محمد الحاج طيلة حياته وتخلد اسمه في التاريخ بعد وفاته.

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