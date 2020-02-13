النائب الزرقاء يبحث مع لجنة الأزمة أوضاع نازحي سرت في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث صباح اليوم الخميس عضو مجلس النواب عن دائرة سرت حسن صالح الزرقاء مع لجنة الأزمة في طبرق أوضاع 100 عائلة نازحة من سرت متواجدون في طبرق.

وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى أوضاع النازحين السيئة في المدينة، ومشاكلهم في الإيجارات واستخراح الإجراءات الإدارية والمدارس والمصارف والرواتب.

وطالبت لجنة الأزمة في طبرق عضو مجلس النواب معاملة الأسر النازحة من مدينة سرت بمعاملتهم نفس المعاملة مع المهجرين في مصر.

وأكد الزرقاء أنه سيتم تشكيل لجنة لمعرفة الأسباب التي منعت من عودة النازحين بعد تحرير مدينة من قلا القوات المسلحة وسيطرتها عليها.

يشار إلى أن لجنة الأزمة ببلدية طبرق قد أعدت قوائم لهذه الأسر النازحة وخاطبت كل الجهات المسؤولة وأبرزها وزارة الشؤون الإجتماعية بالحكومة المؤقتة.

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