إجتماع إيطالي روسي يوم 18 فبراير لمناقشة الأزمة الليبية

ليبيا – يعقد وزراء الخارجية والدفاع لإيطاليا وروسيا اجتماعا في الـ18 من شهر فبراير المقبل في العاصمة روما وذلك في إطار ما يسمى بمجموعة 2 + 2، لمناقشة الأزمة الليبية وملفات أخرى.

وبحسب وزارة الخارجية الإيطالية أوضحت أن الاجتماع ينقسم إلى محادثات ثنائية بين وزيري الخارجية والدفاع ثم تليه جلسة عامة،وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وسيناقش الاجتماع العديد من الأزمات الإقليمية وبعض التحديات العالمية مع مناقشات متعمقة حول الوضع في ليبيا وأوكرانيا والشرق الأوسط،بالإضافة للاستقرار الاستراتيجي والأمن الأوروبي.

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