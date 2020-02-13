

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 February, 2020

دعا حلف شمال الأطلسي ( ناتو) الأطراف المنخرطة في كل من الصراعين الليبي والسوري إلى التعاون مع الأمم المتحدة بحثاً عن حلول تفاوضية سلمية.

وبحسب وكالة آكي جاء هذا الموقف على لسان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش اجتماعات وزراء دفاع في بروكسل.

وأوضح المسؤول الأطلسي أن ناتو غير موجود في ليبيا، مشدداً على دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للصراع، “نحن جاهزون للتعاون مع السلطات الليبية إذا طلبت منا ذلك، وإذا توفرت الظروف”، وفق تعبيره.

ودأب المسؤول الأطلسي على عدم التطرق إلى الدور التركي لدى حديثه عن سورية أو عن ليبيا.