الهلال الأحمر: لا أضرار بشرية جراء سقوط قذائف صاروخية على جامعة طرابلس

أعلن الهلال الأحمر فرع طرابلس، إن القذائف التي سقطت علي جامعة طرابلس لم تسفر أي أضرار بشرية، ضمن سلسلة قصف صاروخي استهدف أحياء بالعاصمة طرابلس.

وأشار بيان صادر عن الهلال الأحمر إلى «استمرار استجابة فرق الطوارئ لبلاغ أخر حول سقوط قذيفة بمنطقة الهضبة البطاطا علي منزل بالمنطقة»، منوها إلى «تسجيل أضرار بشرية».

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وفي وقت سابق اليوم، أفاد شهود عيان في عدد من أحياء العاصمة طرابلس بسقوط عدد من القذائف الصاروخية على هذه الأحياء. ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الذي تبنى مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، بما فيها وقف إطلاق النار في البلاد.

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