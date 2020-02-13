سالفيني: إيطاليا لم تعد محاورًا موثوقًا به في ليبيا

أكد زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني أن بلاده “لم تعد محاورًا موثوقًا به”، في ليبيا.

وبحسب آكي أضاف سالفيني في حديث للصحافة الأجنبية بروما، الخميس، أن “الأشهر المقبلة ستكون مشكلة كبيرة على الصعيد الليبي، وأعتقد أن الحل لن يأتي من قبل روما”.

وذكّر وزير الداخلية السابق، بأن “الحكومة الإيطالية، وبالتالي الإيطاليون، يدفعون في ليبيا ثمن خيار آخر لم يُقدموا عليه” وأوضح أنه “إذا لم يتم الاختيار بين (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز) السراج و(قائد الجيش خليفة) حفتر، فسنفقد المصداقية”.

وخلص سالفيني إلى القول لو كان الأمر متروكا له، لـ”كنت سأتحدث إلى الحكومة المعترف بها كان أمر سرياليًا عندما قابل (رئيس الوزراء جوزيبي) كونتي حفتر قبل السراج”، وهو “الشخص الذي يقوم بقصف طرابلس”.