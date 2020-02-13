القائد العام يستقبل وزير الخارجية الإيطالي ويبحث معه سبل محاربة الإرهاب

بنغازي-العنوان

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي، اليوم الخميس، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تأمين الحدود البحرية ومنع تسلسل عناصر الجماعة الإرهابية والإجرامية عبرها ومحاربة الإرهاب بصفة عامة.

وذكر مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة، أن القائد العام أثنى في ختام هذا اللقاء على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لدعم سبل حل الأزمة الليبية.

وجاء هذا اللقاء بعد يوم من إجراء دي مايو اجتماعين منفصلين مع رئيس حكومة الوفاق، فائز السلاج، ومع وزير الداخلية بالحكومة المفوض، فتحي باشاغا، في طرابلس.

وشدد دي مايو عقب اجتماعه أمس في طرابلس على ضرورة مواصلة العمل على احترام الحظر المفروض على الأسلحة وتطبيق وقف دائم لإطلاق النار في غرب ليبيا.

وأضاف دي مايو، أن إيطاليا ستكون حاسمة في كل خيار أوروبي، معتبرًا أنه لا أحد مثل إيطاليا يعرف ليبيا جيدًا، كما أنه لا توجد دولة مثل إيطاليا لديها شواطئ مشتركة مع ليبيا.

وحذّر دي مايو من أن هناك خطر إرهابي لا يمكن التقليل من شأنه، مشددًا على أن بلاده لا يمكنها القبول بتجاهل بعض الدول، التي تستمر في تسليح الأطراف على الأرض، لإحلال السلام في ليبيا.