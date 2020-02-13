الجبير يعرب عن قلقه بلاده من إنتقال المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا بدعم من تركيا

ليبيا – أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة تعارض توغل تركيا في سوريا ودعمها للميليشيات المتطرفة في ليبيا والصومال.

الجبير وفي مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست للقاء مسؤولين هناك اليوم الخميس قال: “نحن نعارض توغل تركيا في سوريا ونعارض دعم تركيا للمليشيات في الصومال وسوريا وليبيا”،وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأعرب الجبير عن قلق بلاده من إنتقال المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا لما له من تبعات على أوروبا، مضيفاً:” أن السعودية لا تميل إلى طرف على حساب آخر في الصراع الليبي وأبلغنا حفتر والسراج ضرورة التوصل إلى حل سياسي”.

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