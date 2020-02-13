حفتر ودي مايو يبحثان في بنغازي سبل مكافحة الإرهاب

أخبار ليبيا24

بحث القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في بنغازي مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي، اليوم الخميس، سبل تأمين الحدود البحرية ومنع تسلسل عناصر الجماعة الإرهابية والإجرامية عبرها ومحاربة الإرهاب بصفة عامة.

وأفاد مكتب إعلام القيادة العامة للجيش، أن حفتر أثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لدعم سبل حل الأزمة الليبية.

وكان دي مايو قد حذّر يوم الأربعاء عقب زيارته للعاصمة طرابلس، من أن هناك خطر إرهابي لا يمكن التقليل من شأنه في المنطقة.

وشدد على أن إيطاليا لا يمكنها القبول بتجاهل بعض الدول، التي تستمر في تسليح الأطراف على الأرض، لإحلال السلام في ليبيا.

وأجرى دي مايو يوم الأربعاء في طرابلس اجتماعين منفصلين مع رئيس حكومة الوفاق، فائز السلاج، ومع وزير الداخلية بالحكومة المفوض، فتحي باشاغا.

ودعا دي مايو عقب الاجتماعين إلى ضرورة مواصلة العمل على احترام الحظر المفروض على الأسلحة وتطبيق وقف دائم لإطلاق النار في غرب ليبيا.

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