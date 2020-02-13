الحكومة الليبية تعلن الاثنين عطلة رسمية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ قرنادة |
13 February, 2020
أعلنت الحكومة الليبية أن يوم الإثنين القادم عطلة رسمية بمناسبة أحداث 17 فبراير التي وقعت عام 2011.
وبينت الحكومة في خطاب موجه لرئيس مجلس الوزراء، الوزراء، وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير أعمال الوزارة، رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة أنه استنادا على أحكام القانون رقم (5) لسنة 2012 م بشأن تحديد العطلات الرسمية يعتبر يوم الأثنين القادم الموافق 17/2/2020 ميلادي عطلة رسمية وتستثنى من ذلك المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفيها بمقارهم مع حفظ حقوقهم في ذلك على أن يكون يوم الأحد يوم دوام عمل رسمي.
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