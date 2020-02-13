أعلنت الحكومة الليبية أن يوم الإثنين القادم عطلة رسمية بمناسبة أحداث 17 فبراير التي وقعت عام 2011.

وبينت الحكومة في خطاب موجه لرئيس مجلس الوزراء، الوزراء، وكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير أعمال الوزارة، رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة أنه استنادا على أحكام القانون رقم (5) لسنة 2012 م بشأن تحديد العطلات الرسمية يعتبر يوم الأثنين القادم الموافق 17/2/2020 ميلادي عطلة رسمية وتستثنى من ذلك المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفيها بمقارهم مع حفظ حقوقهم في ذلك على أن يكون يوم الأحد يوم دوام عمل رسمي.