معارض تركي: نقل أردوغان للجماعات المسلحة إلى ليبيا عمق الخلاف بين أنقرة وموسكو

ليبيا – قال المعارض التركي عبد الله بوزكورت إن حجم الخلافات بين تركيا وروسيا ازداد منذ فترة حيث ترى روسيا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم الجماعات المسلحة والمتطرفة وتصاعد هذا الامر بعد أن راوغت تركيا في تنفيذ ما وعدت به حول إدلب السورية.

المعارض التركي وفي تصريح لموقع “ميديا 24” اليوم الخميس أوضح أن أردوغان استمر في تسليح وتمويل الجماعات المسلحة في سوريا ثم بدأ نقل هؤلاء المسلحين جواً من سوريا للقتال في ليبيا ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وهو ما عمّق الخلاف أكثر بين موسكو وأنقرة.

كما أشار بورزكوت إلى أن أردوغان لا يستطيع مواجهة روسيا في الوقت الحالي حيث تسيطر القوات الروسية على المجال الجوي فوق سوريا وهناك أنظمة دفاع جوي أخرى معززة بصواريخ روسية جديدة مما يشكل تهديداً خطيراً للمقاتلات التركية.

وتوقع المعارض التركي أن روسيا قد تناور أردوغان مقابل بعض التنازلات في القضايا الخلافية بينهما مثل ملف ليبيا،مؤكداً أن اللعبة الأخيرة لن تكون في صالح أردوغان.

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