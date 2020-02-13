الإدارة العامة لأمن المنافذ بالحكومة الليبية تتفقد منافذ المنطقة الجنوبية

ليبيا – أجرى مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية العميد عثمان عبدالسلام أمس الأربعاء جولة لمنافذ ليبيا الجنوبية وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بالاهتمام بمديريات أمن الجنوب ومنافذ البلاد الجنوبية لما لها من أهمية في حماية وصون الأمن القومي الليبي.

العميد عبد السلام أجرى جولته رفقة لجنة مكلفة من قبل الإدارة العامة للتدريب بالوزارة و التي شملت مطاري أمن منفذي براك الشاطئ وتمنهنت لتفقد أوضاعها ولتجنيد أفراد جدد بهيئة الشرطة لصالح الإدارة.

وأعلنت الإدارة العامة لأمن المنافذ شروعها يوم الاثنين قبول المنتسبين الجدد لمديرية أمن منفد مطار براك الشاطئ وذلك بحضور كل من مدير الإداره العامة لأمن المنافذ،ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب والطاقم الطبي.

وأجرى العميد عثمان عبدالسلام اجتماعا بآمر منطقة الشاطئ العسكرية اللواء محمد بن نايل بحضور معاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العقيد خالد الكاديكي ومدير أمن منفذ مطار براك الشاطئ المقدم عويدات الشريف وذلك للتنسق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة في عملية تجهيز وتأمين المطار.

كما عقد مدير الإدارة اجتماعا مع مدير أمن الشاطئ العقيد صلاح الدين سنوسي مجريا جولة تفقدية لأقسام ومكاتب المديرية وتقييم أوضاعها واحتياجاتها تمهيدا لنقلها للمستشار بوشناف لاتخاذ ما يلزم حيالها.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية