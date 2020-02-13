أكد المتحدث باسم قوات الوفاق عقيد طيار محمد قنونو أن قوات الوفاق تعاملت اليوم الخميس مع عناصر تابعة للجيش الليبي جنوب العاصمة طرابلس.

وقال قنونو بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” مع عدد من الآليات المسلحة والتجمعات لقوات المشاة التابعة للجيش جنوب العاصمة طرابلس بعد أن خرقت اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار قنونو إلى أن قوات الوفاق سيطرت على مدرعتين تابعتين للجيش وثلاث آليات مسلحة واستهدفت تجمعات للمشاة.

واتهم قنونو قوات الجيش بقصف الأحياء المكتظة بالسكان وجامعة طرابلس ومطار معيتيقة