وزير تعليم الوفاق: نخوض معركة مشروعه دفاعاً عن البلاد والمؤسسات التعليمية وغيرها

ليبيا – كشف وزير تعليم الوفاق المكلف وعضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الإرهابية و”سرايا الدفاع عن بنغازي” عن الغرض الأساسي من ندوة وزارة التعليم حول آثار الحرب ونتائجها على العملية التعليمية.

عماري زايد قال في تصريح خاص لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن الندوة عقدت للإعلان عن إحصائية وزارة التعليم حول آثار ما وصفه بـ”العدوان الإجرامي على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وتأثيره على المؤسسة التعليمية وسيرها.

ولفت إلى أنه تم استعراض أعداد “الشهداء” والجرحى والمؤسسات التعليمة التي استهدفت بالقصف سواء مدارس أو مؤسسات تعليمية أو معاهد وجامعات بالإضافة للتطرق حول معاناة الطالب في وصوله للجامعة والمدرسة.

وأضاف” أشكر أبناء التعليم في ليبيا والتلاميذ والطلبة والمعلمين والمعلمات وأبناء قطاع التعليم على هذه الهمة العالية والعزيمة الصادقة بالإستمرار في العملية التعليمة رغم الحرب الإجرامية والعدوان والتحديات إلا أنهم كانوا في الموعد وتم إنهاء نصف العام الدراسي الأول وسنبدء بالنصف الثاني بنفس الهمة حتى الوصول لنهاية العام وبالعملية التعليمية لبر الأمان”.

كما شدد على أن الندوة الغرض منها أيضاً الإثبات للعالم شرعية المعركة التي يخوضونها دفاعاً عن المؤسسات والبلاد على حد قوله.

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