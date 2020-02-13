السراج يتلقى دعوة لحضور اجتماع خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، من نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، دعوة لحضور الاجتماع المخصص لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020.

جاء ذلك خلال استقبال السراج للمنسق الأممي للشؤون الإنسانية ومساعدته ريتا سيدارت اليوم الخميس في طرابلس، لبحث الأوضاع الإنسانية المستجدة والناتجة عن تداعيات الحرب، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

وعبر السراج، عن تقديره للجهود التي يبذلها الحلو في المجال الإنساني وحرصه على التواصل مع البلديات والتنسيق مع الوزارات المختصة، مشيداً بخطة الاستجابة الإنسانية التي تدخل عامها الثالث.

وقال رئيس المجلس الرئاسي: “إن العدوان على طرابلس أربك مساعي حكومة الوفاق للاستجابة السريعة لمتطلبات المتضررين”، مؤكداً دعم الحكومة عمليا للخطة وبما يساهم في نجاحها.

وأشاد منسق الشؤون الإنسانية، بالجهود التي يبذلها فائز السراج لرفع المعاناة عن المواطنين وتجاوز الأزمة والمصاعب التي تمر به البلاد، على حد قوله.

وقد تطرق الاجتماع إلى مناقشة احتياجات النازحين، وسبل تحسين أوضاع مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس.

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