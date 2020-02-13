الشاعري: سلامة يعمل على شق صف البرلمان بإرساله دعوات فردية للنواب للمشاركة بحوار جنيف  

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب مفتاح الشاعري عن تواصل البعثة الأممية معه بتاريخ 12 يناير أي عقب إنعقاد جلسات البرلمان في بنغازي، لإرسال نماذج خاصة للترشح لحوار جنيف، مؤكداً على أنه لم يبدي أي اهتمام في الموضوع.

الشاعري أكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”نبض الوطن” الذي يذاع على قناة”ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد على أن البرلمان له ثوابت للمشاركة في حوار جنيف منها اختيار ممثلي البرلمان من داخل القبة على أن تحال من قبل رئيس مجلس النواب إذا قرر المجلس المشاركة.

وتابع مضيفاً:”14 عضو أحالتهم من مجلس النواب و السيرة الذاتية الخاصة بهم، مهمة لجنة الحوار وضع آلية للمهمة وعدم اعتماد أي حكومة إلا بعد تصديق مجلس النواب عليه و عدم مساوة البرلمان بمجلس الدولة”.

كما إعتبر أن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة يعمل على بث الفتنة بين الأعضاء النواب و شق صف المجلس.

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